Przesadzanie skrzydłokwiatu jest konieczne przede wszystkim wtedy, gdy zauważymy, że jego system korzeniowy przestaje mieścić się w doniczce. Zbyt ciasne warunki mogą hamować rozwój rośliny i prowadzić do jej osłabienia. Z reguły przesadzanie powinno odbywać się co dwa lata, choć w przypadku wolniej rosnących okazów można ten okres wydłużyć do trzech lat.