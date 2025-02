Zalicza się do nich wspieranie flory bakteryjnej jelit , co przekłada się na bardziej efektywne przyswajanie składników odżywczych. Naturalne kultury bakterii pomagają również w utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego, co jest szczególnie ważne dla osób po 50. roku życia . Maślanka stanowi sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnego białka, wapnia oraz witamin z grupy B, które wpływają korzystnie na kondycję kości i funkcjonowanie układu nerwowego .

Połączenie maślanki i cynamonu to zestaw o niezwykle dobroczynnym wpływie na organizm. Zapobiega niedoborom witamin, wspiera zdrowie serca oraz pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu energii, co jest nieocenione w jadłospisie seniorów. Osoby starsze muszą szczególnie dbać o układ odpornościowy, a także dużą uwagę przykładać do kontroli poziomu cholesterolu i glukozy we krwi. Napój to źródło pełnowartościowego białka, które wspomaga mięśnie oraz stawy. Szklankę dziennie powinny wypijać także osoby z problemami trawiennymi, zwłaszcza uskarżające się na zaparcia i wzdęcia.