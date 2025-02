Dąbki położone są na Wybrzeżu Słowińskim ok. 7 km od Darłowa, co czyni wieś doskonałą bazą wypadową. Jednak warto skupić się także na nietuzinkowości tej lokalizacji. Dlaczego? Dąbki mieszczą się między Bałtykiem a jeziorem Bukowo, dzięki czemu przyjezdni mogą doświadczać różnorodnych atrakcji i form przyrody. Już nie trzeba decydować, czy wybrać się nad jezioro, czy nad morze.

Przede wszystkim jest to wieś ceniona w sezonie letnim właśnie ze względu na położenie. Jednak może oczarować swoim urokiem i w pozostałych porach roku - w końcu nie każdy lubi wygrzewać się w promieniach słońca. Szczególnie na uznaniu powinna zyskać w oczach osób ceniących sobie zdrowie, wypoczynek, a także spokój. W Dąbkach panuje prozdrowotny mikroklimat, co potwierdza nadany w 2007 roku status uzdrowiska dla tego obszaru. Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów miano to obejmuje także miejscowości takie jak: Żukowo Morskie, Bobolin, Bukowo Morskie i Porzecze.

W Dąbkach latem największą atrakcją jest rozległe kąpielisko morskie oraz sześciokilometrowy odcinek piaszczystej plaży, otoczony malowniczymi lasami sosnowymi. Szeroki brzeg zachęca do kąpieli słonecznych i morskich, a łagodne zejście do wody sprawia, że miejsce to jest idealne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla starszych osób. Szum fal i zapach żywicy tworzą wyjątkową atmosferę sprzyjającą relaksowi. Jednak poza sezonem, to dobre miejsce na dłuższe spacery i wdychanie zdrowotnego jodu.