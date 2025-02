Co przyniesie niedziela, 23 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana - Karta Kapłan

W relacjach prywatnych potrzebne Ci będą teraz chwile odosobnienia, spokojna medytacja. Nie spiesz się z decyzją. Jeśli trzeba, zaznacz, że realizujesz czyjąś wolę lub przemawia przez Ciebie znacznie potężniejszy głos. Nie musisz brać na siebie całej odpowiedzialności. W finansach możesz związać się z wyższą uczelnią, kancelarią prawną, administracją.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka - Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych potrzebna Ci będzie odwaga i determinacja, by bronić tego, co dla Ciebie ważne. Trzymaj emocje na wodzy i nie wdawaj się w zbędne dyskusje. Ktoś chce sprowokować Twoją reakcję, by znaleźć słaby punkt i zszargać nerwy. Nie dawaj mu tej satysfakcji. W finansach możesz odbyć rzeczową rozmowę z prawnikiem lub z urzędnikiem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt - Karta Królowa Kielichów

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi słuchać i współczuć. Ciesz się tym i czerp z tego siłę. Nie oczekuj natomiast, że ten ktoś aktywnie stanie w Twojej obronie. Nie taka jest jego rola. W finansach możesz namówić Drugą Stronę do biznesu, o ile podejdziesz do tego z kulturą oraz elegancją. Przez żołądek do... kieszeni!

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka - Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych masz pewną nikłą szansę, by znaleźć wspólny język ze skrajnie odmienną osobą. Nawet torowiska pociągów przemierzających cały glob czasem się krzyżują. Grunt, żeby wyczuć odpowiednie miejsce i czas. Możliwy okaże się przelotny flirt. W finansach ktoś nie zagrzeje długo miejsca u Twojego boku, ale wyświadczy Ci spore korzyści.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa - Karta Świat

W relacjach prywatnych czas rozszerzyć pole widzenia. Świat jest różnorodny. Czy Twoje obecne otoczenie pozwala Ci go zakosztować? Komfort i poczucie bezpieczeństwa mogą zostać chwilowo zaburzone, ale nauczysz się też bardziej polegać na sobie. Zaspokoisz apetyt na nowości. W finansach możesz zyskać na biznesie związanym z podróżowaniem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny - Karta 3 Denarów

W relacjach osobistych czyjś potencjał może rozkwitnąć, jeśli tylko nad nim popracujesz. Nie wszystko będzie jasne od początku, a Druga Strona może długo dojrzewać do pewnych decyzji. Niemniej warto poczekać jeszcze chwilę i obserwować, co z tego będzie. W finansach wspólne działanie przyniesie znakomite rezultaty. Nie bój się powiększyć swojego zespołu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi - Karta Giermek Mieczy

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo liczy się wyłącznie słowo pisane. Żadne ustne ustalenia ani obietnice nie okażą się dla tego człowieka wiążące. Owszem, sporo w tym manipulacji i unikania odpowiedzialności, więc nie daj się oszukać. W finansach zadbaj o spisanie wszelkich umów i porozumiewaj się głównie przez tekst.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona - Karta 9 Buław

W życiu osobistym nie ma teraz miejsca na improwizację ani innowacje. Zastany układ trzyma się mocno. Nie wkładaj kija w mrowisko, bo reakcja może zdecydowanie Cię przerosnąć. Gdy towarzystwo jest tak bardzo skonsolidowane, wszystko, co możesz zrobić, to czekać na dogodny moment. W finansach nie masz do czynienia z ludźmi chętnymi zmianom. Szukaj innych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca - Karta Mag

W relacjach prywatnych potrzebna będzie Tobie teraz zręczność, umiejętności manipulowania otoczeniem. Wcale nie musi to oznaczać złych intencji. Wbrew deklaracjom ludzie rzadko lubią słyszeć szczerą prawdę. Jeśli to możliwe, staraj się przekazać swoje racje delikatnie. W finansach masz wszystkie narzędzia, by osiągnąć sukces. Pozostaje działać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca - Karta 9 Denarów

W życiu osobistym ktoś potrzebuje od Ciebie poczucia bezpieczeństwa i stałości. Niektórzy ludzie nie potrafią funkcjonować bez ustalonych rytuałów, źle się czują, gdy każdy dzień wygląda inaczej. Zwłaszcza młodsze osoby pragną funkcjonować w określonych, dość sztywnych ramach. Pamiętaj o tym. W finansach możesz trafić na kogoś, kto lubi żyć wystawnie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika - Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która szanuje tylko to, co sama stworzyła. Ten ktoś nie będzie umiał mieszkać w cudzym mieszkaniu i z trudnością dogada się z Twoimi starymi znajomymi. Zechce natomiast zbudować od zera bezpieczną przystań tylko dla Was. W finansach chroń to, co dla Ciebie cenne. Jeszcze nie czas, by tracić czujność.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryby - Karta Kochankowie

W relacjach osobistych ważne będzie teraz porozumienie się z osobami w zbliżonym do Twojego wieku. Nie jesteś samotną wyspą. Potrzebujesz kontaktu z ludźmi oraz ich wsparcia. Rozmowa nie rozwiąże wszystkich problemów, ale pomoże rozeznać się w Waszych uczuciach. W finansach możesz nawiązać współpracę z kimś, na kim Ci emocjonalnie zależy.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL