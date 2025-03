Dziś poczujesz w pracy, że wiele się dzieje wokół ciebie ale ty sam nie masz na to wszystko realnego wpływu. Co może być tego przyczyną? Może to, że nikt nie pyta ciebie o zdanie. Ale to dobrze. To znak, że każdy wie, co do niego należy i wywiązuje się ze swoich obowiązków.