Bliźnięta - 2025-01-13 / 2025-01-19

Koło fortuny, ósemka denarów, odwrócona dwójka kielichów. Aura tego tygodnia przyniesie przypływ sił i ambicji. W pracy na etacie poczujesz się przesycony nadmiarem obowiązków, rób więc swoje i nie martw się o innych. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny walczyć z przeciwnikiem silniejszym od siebie tylko sprytem wyprowadzić go w pole. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejdą do tego zamierzenia beztrosko i spontanicznie, mimo to warto wsłuchać się w głos instynktu. W sprawach finansowych uważaj, aby nie trwonić zbyt dużo pieniędzy na rozrywki, bo potem się nie odkujesz.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell