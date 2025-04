Od biedy do bogactwa - co zmienia się w lodówce?

Zaskakujące dane zebrał Tassos Stassopoulos - inwestor i założyciel firmy Trineta, który zamiast analiz giełdowych postawił na socjologię chłodziarki. Podróżując po świecie, fotografuje lodówki ludzi z różnych warstw społecznych, by zrozumieć, jak zmieniają się ich konsumenckie wybory wraz z poprawą sytuacji finansowej.

Punktem wyjścia był prosty eksperyment: co zmieniłbyś w swojej diecie, gdybyś nagle dostał podwyżkę? Choć respondenci twierdzili, że nic, praktyka mówiła co innego. Gdy jednej z kobiet w Indiach, żyjącej w ubóstwie, wręczono dodatkowe pieniądze, nie kupiła więcej ryżu czy warzyw. Sięgnęła po Coca-Colę i czekoladki Cadbury - produkty, które dotąd postrzegała jako luksusowe.

Ten drobny zakup miał duże znaczenie. Pokazał, że wraz ze wzrostem dochodów pojawia się chęć nagrodzenia siebie, sięgnięcia po to, co do tej pory było nieosiągalne. To właśnie te drobne zmiany w lodówce - kolorowe napoje, lody, droższe sery - są sygnałem przemiany ekonomicznej.

To, co znajduje się w twojej lodówce, mówi o tobie więcej, niż ci się wydaje 123RF/PICSEL

Klasa w lodówce - kto trzyma co?

Z biegiem lat Tassos Stassopoulos uporządkował swoje obserwacje. Okazało się, że osoby o niskich dochodach zazwyczaj mają w lodówce jedynie podstawowe produkty - mleko, warzywa, resztki obiadu. Klasa średnia zaczyna sięgać po markowe produkty, napoje gazowane i przysmaki. Ale to lodówki bogaczy okazują się najbardziej zaskakujące. Pełne są luksusowych, ekologicznych produktów, zapakowanych w wielorazowe pojemniki. Widać tam nie tylko dbałość o zdrowie, ale i o planetę. Zamiast nadmiaru - przemyślana prostota. Minimalizm, który mówi: "Stać mnie na to, by kupować mądrze".

Co ciekawe, ta wiedza ma nie tylko walor socjologiczny, ale i inwestycyjny. Analiza zawartości lodówek pozwala przewidywać zmieniające się preferencje konsumentów, co dla inwestorów oznacza jedno - trafniejsze decyzje biznesowe.

W lodówce bogatych osób nie ma zbyt wielu produktów. Stawiają przede wszystkim na minimalizm i ekologiczne podejście 123RF/PICSEL

Fridgescaping, czyli kiedy lodówka staje się wystawą

W erze Instagrama lodówka przestała być tylko praktycznym sprzętem AGD. Stała się tłem do zdjęć, wizytówką stylu życia. Yolanda Hadid - matka supermodelek Belli i Gigi - regularnie publikuje zdjęcia wnętrza swojej lodówki. A fani są zachwyceni. Co w niej widać? Uporządkowane rzędy produktów, designerskie pojemniki, czasem nawet... świeże kwiaty.

Tak narodził się trend zwany fridgescapingiem - sztuką estetycznego układania produktów w lodówce. Pojęcie stworzyła już w 2011 roku Kathy Perdue, projektantka wnętrz. W jej wizji lodówka ma być nie tylko funkcjonalna, ale i piękna - jak wystawa w butiku.

Dziś trend ten święci triumfy. Na Instagramie królują lodówki z przezroczystymi pojemnikami, jednolitą kolorystyką i perfekcyjnym ułożeniem. Lodówka staje się osobistym manifestem: "Zobacz, jak żyję. Jestem świadoma, zorganizowana, mam styl".

Fridgescaping to internetowy trend, który polega na estetycznym układaniu produktów w lodówce 123RF/PICSEL

Barok w chłodziarce i ekologiczny dylemat

Jednak nie wszyscy patrzą na to z zachwytem. María Arranz, autorka książki "El delantal y la maza" (Fartuch i maczuga) (2024), twierdzi, że po modzie na minimalizm przyszła lodówkowa epoka baroku - więcej znaczy lepiej. Estetyka zaczyna dominować nad praktycznością. Lodówki są często... puste, ale piękne.

Nicola Twilley, w książce "Frostbite: How Refrigeration Changed Our Food, Our Planet, and Ourselves" (Mroźna rewolucja: Jak chłodzenie zmieniło naszą żywność, planetę i nas samych), podnosi z kolei problem ekologiczny. Chłodzenie żywności na masową skalę generuje ogromny ślad węglowy. Im większa lodówka, tym większe zużycie energii - a więc także wpływ na zmiany klimatyczne. W ten sposób lodówka staje się symbolem współczesnych dylematów: praktyczność czy estetyka? Minimalizm czy status? Wygoda czy ekologia?

Chłodzenie wielu produktów generuje ogromny ślad węglowy 123RF/PICSEL

Co twoje lodówka mówi o tobie?

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem jogurtów greckich w szklanych słoikach, czy wielbicielem zamrożonej pizzy - twoja lodówka to swoisty portret stylu życia. Może świadczyć o twoich aspiracjach, możliwościach finansowych, a nawet... filozofii życiowej.

Więc następnym razem, gdy otworzysz lodówkę, zapytaj siebie: "Czy myślę jak milioner?". Może odpowiedź już tam na ciebie czeka - ukryta między humusem a wodą kokosową.

