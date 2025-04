Bliźnięta to będzie jeden z najbardziej dotkniętych pechem znak w kwietniu . Merkury, czyli ich planeta opiekun, wejdzie w retrogradację. Oznacza to, że osoby urodzone pod tym znakiem szczególnie odczują problemy i zamieszanie w komunikacji . Najbardziej odbije się to w pracy oraz w kontaktach z bliskimi.

Nad Skorpionami w kwietniu zawiśnie czarna chmura, przysparzające je o ogromny stres. Wewnętrzne napięcie nie będzie cię opuszczać nawet na krok. To łatwo może doprowadzić do konfliktów i nieporozumień. Najbardziej odbije się to na bliskich i ukochanych Skorpiona. Trzeba więc przygotować się na liczne kłótnie z partnerem, rozdrażnienie jego osobą, ale to będzie jedynie chwilowe. Ważne jest, aby nie dać ponieść się emocjom, które mogą zrujnować długo budowane relacje.