Co przyniesie środa, 2 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana - Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych potrzebna będzie teraz doskonała samokontrola i bezwzględne przestrzeganie kodeksu moralnego. Ktoś potrzebuje twardych ustaleń, nieprzekraczalnych terminów i zgodności czynów z deklaracjami. Nie jest elastyczny, więc nie wybaczy łatwo potknięć. W finansach wzmacniaj swoją pozycję, poluj na zaszczyty i związaną z nimi swobodę.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka - Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych widać zawirowania, kręcenie się w kółko. Upodobanie do luksusu, wygodnictwo mogą sprawić, że utracisz kontrolę nad kierunkiem, w jakim idzie relacja. Nie pozwalaj załatwiać za siebie wszystkiego, nie uzależniaj się od innych. W finansach przemyśl wydatki. Coś jest dobrze zrobione i ładne, ale niekoniecznie posłuży Ci właśnie teraz.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt - Karta Świat

W życiu prywatnym pozwól informacjom, emocjom oraz wydarzeniom po prostu przez Ciebie przepłynąć. Nawet jeśli podstawisz dłonie pod wodospadem, zmieści się w nich tylko tyle wody co na dnie. Jednak i wtedy jesteś w stanie ugasić pragnienie, przemyć twarz. Zaufaj mądrości Wszechświata. W finansach dostaniesz akurat tyle, by móc się rozwijać. Żadnych wymówek.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka - Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz się do kogoś zbliżyć, zrobić na nim doskonałe wrażenie, dać mu właśnie to, czego najbardziej potrzebuje. Różnice zdań da się załagodzić. Jeśli mieliście konflikt, możecie dać sobie kolejną szansę i przeżywać nowy "miodowy miesiąc". W finansach trzeba zachowywać się wobec kogoś bardzo ciepło i delikatnie, by skłonić go do zmiany.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa - Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych potrzebne Ci będzie teraz elastyczne myślenie i nastawienie na realizację zadań. Ktoś będzie zachwycony Twoją zaradnością. Jeśli wciągniesz go w projekt i pokażesz, jak świetnie sobie poradził, możesz wzbudzić wdzięczność i apetyt na więcej... W finansach możesz mieć do czynienia z osobą biegłą w sprawach urzędowych.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny - Karta Słońce

W relacjach prywatnych jest to idealny moment, by nawiązać przyjaźnie. Nawet najbardziej niesprzyjające warunki nie przeszkodzą Ci zbliżyć się do kogoś i skorzystać z jego wsparcia. Nie wszyscy ludzie są skłonni oceniać. Nawet jeśli ktoś nie akceptuje Twoich wyborów, wciąż może pragnąć Cię wesprzeć. W finansach możesz wdrożyć się do zupełnie nowego zawodu.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi - Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie szczęście, spełnienie marzeń, głęboka radość. Ktoś da Ci pole do popisu, pozwoli się realizować, zaufa Twojemu projektowi. Wykorzystaj sprzyjające warunki, by budować udaną przyszłość. Właśnie teraz stworzysz wspomnienia, które dodadzą sił na przyszłość. W finansach możesz dokonać szczególnie udanej transakcji.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona - Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą łagodną, tęskniącą za miłością i bliskością, człowiekiem bardzo wrażliwym. Ten ktoś posiada silną intuicję, ale... rzadko z niej korzysta! Jeśli i Ty nie zawsze ufasz wewnętrznemu głosowi, to warto nad tym teraz popracować. W finansach możesz mieć spotkanie z przyjazną Ci urzędniczką, osobą komunikatywną.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca - Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto kocha szybko i mocno. Ten człowiek jest pewien swoich uczuć, co nie oznacza bynajmniej ich trwałości. Ciesz się energią, jaką może dać Ci taki związek i nie przywiązuj się do gorących zapewnień. W finansach postaw na szybką akcję, krótkie, ale intensywne projekty. Targuj się mocno.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca - Karta 4 Buław

W życiu osobistym możesz dopełnić teraz swoje relacje, zdobyć czyjeś zaangażowanie, wzbudzić ufność. Stawiaj na rodzinę, bliskie znajomości. Ktoś potrzebuje przypomnienia, że myślisz o nim poważnie, a familijne więzi są dla Ciebie absolutnie najważniejsze. W finansach ktoś jest zadowolony z tego, co ma i trudno będzie namówić go na nowe inwestycje.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika - Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś może dobrze Ci życzyć, ale ma niespokojny umysł i tendencję do tracenia kontroli. Zbyt ścisły nadzór podsyca pragnienie niezależności, a jednocześnie może tłamsić osobowość. Traktuj kogoś jako partnera, szanuj jego pragnienia oraz lęki. W finansach ktoś pozostaje lojalny, dopóki mu się to opłaca. Nie licz na bezinteresowność.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb - Karta 8 Buław

W relacjach osobistych widać wzajemne przyciąganie, możliwość szybkiego, intensywnego romansu. W grę wchodzi także trójkąt uczuciowy. Jedna ze stron będzie miała szerszy wybór i choć szybko podejmie decyzję, to nie obędzie się bez gorących emocji. W finansach widać zaciekłą rywalizację o kontrakt, konieczność oddzielenia interesów od związków prywatnych.

