To najbardziej figlarny znak zodiaku. Z nim nie ma nudy

Bliźnięta to jeden z ciekawszych i bardziej fascynujących znaków zodiaku . Choć często pozwalają sobie na skrajne zachowania i bywają nieszczere, a nawet kłamliwe, to są lubiane i cenione - zarówno w pracy jak i w kontaktach towarzyskich. Nic dziwnego, bo są wyjątkowo witalne, pełne energii, inteligentne, mocno zmotywowane i zabawne. Charakteryzuje je wrodzona ciekawość świata, zamiłowanie do podróży i otwartość.

Bliźnięta nie wiedzą co to nuda i zarażają swoją dobrą energią innych ludzi. Są zaskakująco otwarte na nowe idee i chętnie je zgłębiają. Wciąż potrzebują nowych wrażeń, a same zaskakują świat świeżymi pomysłami. Nie znoszą rutyny, za to kochają dreszczyk emocji, a w ich towarzystwie nie sposób się nudzić. Szara codzienność mocno je bowiem męczy, więc dbają o intensywne doznania.