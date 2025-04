Ile czasu potrzeba, żeby się z kimś zaprzyjaźnić? Naukowcy już to wiedzą

Budowanie przyjaźni to proces, który dla każdego z nas przebiega nieco inaczej. Jedni szybko nawiązują bliskie relacje, inni potrzebują na to więcej czasu. Jednak naukowcy postanowili przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy badawczej i spróbowali ustalić, ile dokładnie czasu potrzeba, by znajomość przerodziła się w prawdziwą przyjaźń. Wyniki tych analiz pokazują, że istnieje pewna konkretna liczba godzin, po której relacja może nabrać głębszego znaczenia. A co na ten temat sądzą same kobiety?