Panna - 2025-01-20 / 2025-01-26

Piątka denarów, odwrócony Księżyc, Rydwan. W tym tygodniu zadbaj o to, aby być dobrze poinformowanym. W pracy na etacie będziesz musiał się zmierzyć z nowym szefem, który jest przeciwieństwem poprzedniego. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobrą rękę do wyszukiwania zleceń, które mogą znacząco podreperować budżet firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny śmiało wysyłać CV do firm, które właśnie poszukują pracowników, a nie do tych w których teraz chciałyby pracować. Sprawy finansowe wymagały będą od ciebie większej organizacji, która w ostatnim czasie została mocno zaniedbana.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell