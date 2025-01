Strzelec - 2025-01-27 / 2025-02-02

Odwrócona Kapłanka, dziewiątka buław, As mieczy. W tym tygodniu uważaj, aby nie dać się ponosić emocjom. W pracy na etacie przekonasz do siebie osobę, która wydawała się wrogo nastawiona i udowodnisz jej, że masz zadatki na lidera. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny bardziej słuchać własnej intuicji, bo rady innych mogą ich wyprowadzić na manowce. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia w obecnym czasie skuteczną pomoc uzyskają od rodziny. W sprawach finansowych możesz liczyć na dodatkowe dochody, jeśli się o to postarasz. W weekend nie marnuj czasu przed telewizorem.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell