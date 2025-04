Pranie to największy wróg jeansów - im częściej je wrzucasz do pralki, tym szybciej tracą kształt, kolor i miękkość. Levi’s, marka, która wie o denimie wszystko, radzi, by prać jeansy jak najrzadziej, a jeśli to możliwe - nawet tylko raz na kilka miesięcy. Brzmi dziwnie? Może, ale denim powstał jako materiał dla robotników i górników, którzy przez tygodnie nosili te same spodnie bez prania. Jeśli jeansy nie są mocno zabrudzone, wystarczy je przewietrzyć. Możesz powiesić je na noc na balkonie albo w łazience podczas gorącego prysznica - para wodna pomoże odświeżyć materiał i usunąć lekkie zapachy.