Pistacje to jedne z najbardziej odżywczych orzechów, a ich kremowa wersja zachowuje większość cennych właściwości. Są one bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają zdrowie serca i pomagają w regulacji poziomu cholesterolu. Regularne spożywanie pistacji może przyczyniać się do obniżenia poziomu złego cholesterolu (LDL) i zwiększenia dobrego (HDL), co zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.