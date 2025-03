Rak 2025-04

Kwiecień przyniesie Rakom czas intensywnych zmian i emocjonalnej głębi. Wpływ Księżyca skłoni ich do refleksji nad relacjami, karierą oraz własnym wnętrzem. To miesiąc, w którym Raki powinny zaufać swojej intuicji i nie bać się podążać za marzeniami. Będzie to także dobry okres na rozwiązywanie starych spraw i zamykanie przeszłości, aby otworzyć się na nowe możliwości.