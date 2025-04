To człowiek o wielu umiejętnościach i talentach. Nie lubi stagnacji, cały czas stara się dążyć do osiągania kolejnych sukcesów. To towarzyski i otwarty pan. Może pochwalić się wieloma bliskimi relacjami. Robi dobre pierwsze wrażenie niemal w każdym towarzystwie, w którym się znajdzie. Umie wyrażać swoje uczucia i nie boi się robić tego publicznie. Wincenty to dobry przyjaciel, zawsze gotowy do pomocy. Niektórzy mogą nazywać go narcyzem. Najczęściej jest to mylne wrażenie, bo tak naprawdę niewiele jest w nim cech czysto egoistycznych.