Bliźnięta - 2025-02-03 / 2025-02-09

Królowa Pucharów, Arcykapłanka, As Mieczy Jeśli jesteś singlem, spokojnie otwórz się na nowe relacje miłosne. Jeśli zaś jesteś w związku, to przed tobą czas oczyszczenia i transformacji na lepsze tego, co was łączy. To będzie dobre. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Bliźniaku, relacji z innymi znakami zodiaku? To czas na analizę tego, co się wydarzyło do tej pory oraz na planowanie tego, co ma się wydarzyć. Do współpracy potrzebni będą tobie zaufani ludzie tacy jak Skorpion czy Rak. Nie raz wykazali się lojalnością i teraz na pewno nie zawiodą. Możesz odczuć też fakt, że ktoś będzie chciał przetestować twoją lojalność. Nie masz się czego obawiać. Zawsze byłeś, jesteś i będziesz lojalny. Nie masz sobie nic do zarzucenia.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall