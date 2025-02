Nowością może być jednak to, że oliwki mogą być cennym źródłem pochodnych kwasu elenolowego: kwercetyny oraz oleuropeiny, tyrozolu czy hydroksytyrozolu . A ten związek zbadali naukowcy pod kątem... utraty wagi i regulacji poziomu cukru we krwi.

Badacze przetestowali działanie kwasu elennolowego na otyłe myszy z cukrzycą. Wyniki ich zaskoczyły, bo już po tygodniu gryzonie ważyły znacznie mniej i miały znacznie lepszą regulację glikemii. Co absolutnie rewolucyjne, uzyskany efekt był porównywalny do tego, jaki uzyskuje się dzięki zastrzykom na cukrzycę z liraglutydem, a był znacząco lepszy od tego po zastosowaniu metforminy (najczęściej stosowany lek doustny dla diabetyków).

Choć brakuje badań na ludziach, wygląda na to, że może to być krok w kierunku próby zrewolucjonizowania leczenia otyłości i cukrzycy. A tymczasem warto wprowadzić do codziennej diety około 2-4 łyżki oliwek, by cieszyć się dobroczynnym działaniem wszystkich związków w nich występujących. Będą doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy są na diecie redukcyjnej, bo są niskokaloryczne i pełne witamin. Podobnie jak tłoczona z nich oliwa.