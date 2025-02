W lutym przygotuj rozsady tych roślin. Uprawy rozwiną się znacznie szybciej

W lutym zajmij się przygotowywaniem rozsad. Rośliny rozwiną się szybciej

Oprac.: Tomasz Kromp

Luty to czas, w którym warto podjąć pewne działania w swoim ogródku. Choć do wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, to warto już teraz przygotować rozsady niektórych roślin. Dzięki temu powinny być gotowe, gdy temperatury wzrosną. Za jakie konkretnie rozsady powinniśmy się zabrać w lutym i o czym pamiętać podczas produkcji sadzonek? Odpowiadamy.