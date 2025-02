Tę koloryzację pokochały Szwedki, Dunki i Norweżki. Odejmuje lat

Oprac.: Agnieszka Boreczek

Jeśli marzysz o subtelnej, naturalnej, ale efektownej zmianie na swojej głowie, to Scandi Hairline może być dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Ten trend w koloryzacji włosów zdobył ogromną popularność wśród influencerek i gwiazd, choć pierwsze wylansowały go... Szwedki, Norweżki i Dunki. Czy to właśnie sekret ich młodzieńczego blasku bez drastycznej ingerencji w naturalny kolor? Scandi hairline już teraz zaczyna być hitem w polskich salonach fryzjerskich.