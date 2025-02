W Internecie znaleźć można setki, jeśli nie tysiące przepisów na domową pizzę. Niektóre sztywno trzymają się regulacji wprost z włoskich trattorii, inne stawiają na wygodę przygotowania i wymagają tylko produktów, które masz z pewnością w swojej kuchennej szafce. Każda z tych opcji ma swoich fanów, bo pizza to danie bardzo uniwersalne i smakuje większości. Jej atutem jest fakt, że dodatki można swobodnie dopasować do własnych upodobań, a do tego jest to bardzo sycąca propozycja nadająca się zarówno na obiad jak i na wieczorny wieczór filmowy czy spotkanie z przyjaciółmi. A gdyby tak móc przyrządzić zdrową, tak samo pyszną pizzę bez konieczności żmudnego wyrabiania ciasta i bez konieczności posiadania piekarnika?