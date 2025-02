Koziorożec - 2025-02-03 / 2025-02-09

As Pucharów, Król Denarów, 3 Pucharów Czas na miłe gesty, romantyczne wieczory i wspólne plany na przyszłość. Twoja druga połowa będzie dla ciebie źródłem wsparcia i miłości, na które zawsze możesz liczyć. Czy można chcieć czegoś więcej? Doceń to, co masz i mocno to pielęgnuj a nie stracisz.