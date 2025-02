Lew - 2025-02-03 / 2025-02-09

As Mieczy, Koło Fortuny, Królowa Pucharów Możesz spodziewać się emocjonalnych rozterek i głębokich przeżyć z partnerem. Warto poszukać w sobie odwagi, by otworzyć się na nowe doświadczenia. Może to czas na przewartościowanie swojej roli w związku? Raz na wozie a raz pod nim.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Pamiętaj, by nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków mimo, że właśnie teraz praca nabiera tempa i jest tak, jak lubisz. Szybko, konkretnie i z pazurem. Zrób tylko miejsce swojej kreatywności i nie popadnij w rutynę, bo możesz doprowadzić siebie do upadku. Ważne, by zachować równowagę w działaniu. Strzelec oraz Byk służyć będą pomocą w razie gdybyś potrzebował szybkiego wsparcia. Reszta się sama ułoży.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall