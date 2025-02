Panna - 2025-02-03 / 2025-02-09

Król Pucharów, Diabeł, As Pucharów Czas na romantyczne spotkania i wspólne celebracje waszej miłości. Poczujesz się kochany i doceniony przez swoją drugą połowę, co wzmocni waszą więź. Nikt i nic wam nie zagraża.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Jeśli zadbasz o równowagę między pracą a życiem prywatnym, zachowasz długie zdrowie. Pamiętaj jednak o tym też, by wybierać się wieczorami na długie spacery. Zimowa aura sprzyja wieczornemu spacerowaniu i przebywaniu na łonie natury. Twój przyjaciel, Baran, chętnie będzie tobie towarzyszył. Może to początek czegoś większego między wami? Warto się otworzyć, a nuż przyjaźń zamieni się w miłość.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall