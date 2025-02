Rak - 2025-02-24 / 2025-03-02

Księżyc, Rycerz Pucharów, 7 Mieczy Wciąż jest coś niejasnego w twojej relacji. Pora się tym zająć. Stoją przed wami romantyczne chwile ale nie możesz poddać się manipulacji ze strony osób trzecich. To nie będzie dobre. Plotki się niczemu dobremu nie przysłużą twej relacji. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Wciąż nie wyciągasz wniosków z ostatnich sytuacji. Pora zacząć naprawiać to, co jest złe. Inaczej nie zrobisz kroku do przodu. Zaufaj intuicji Bliźniaka. On dobrze wie co robi i będzie wsparciem dla ciebie. Postaraj się znaleźć więcej czasu dla swoich najbliższych. Oni naprawdę ciebie potrzebują. To ty jesteś dla nich autorytetem i nie zmarnuj tego.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall