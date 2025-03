- Od pierwszej sekundy, od chwili przebudzenia, cel był jasno określony - pozbycie się 100 kilogramów. Nie wiedziałam oczywiście ile czasu mi to zajmie ani jakie niespodzianki czekają na mnie po drodze. W zasadzie nie wiedziałam o odchudzaniu nic. Od początku wszystko robiłam dość intuicyjnie. Nie miałam przygotowania teoretycznego. Nie planowałam żadnej cudownej diety. Ale wiedziałam, że zrobię to sama. Bez niczyjej pomocy. I absolutnie nie chodziło o lęk czy wstyd przed proszeniem o pomoc, a o mój charakter - mówiła Kasia Guzik w rozmowie z Interią.

Schudła ponad 100 kilogramów. Teraz do zmian inspiruje innych

Krakowianka schudła ponad 100 kilogramów bez dietetyka, trenerów (dopiero niedawno zaczęła chodzić na siłownię) i operacji bariatrycznej . Swoją historią dzieli się najczęściej w mediach społecznościowych, jak i podczas wizyt w rozmaitych programach. Stara się uświadamiać, czym jest otyłość i motywuje do zmian.

- Czasami dziewczyny piszą mi: "Muszę schudnąć 20 kg w dwa miesiące" albo "Mam maksymalnie pół roku". Czasami pojawiają się wiadomości typu: "Widziałam w programie telewizyjnym, że dziewczyna schudła 90 kilogramów w rok i ja też stawiam sobie taki cel". A ja wtedy odpisuję, że to niemożliwe. Że tak się nie da. Nie można sobie stawiać takich celów. Tym bardziej, że nie znamy na tyle naszego organizmu i nie wiemy, jak będzie reagował. Nawet jeśli sporo schudniemy, zdrowie ucierpi na tym na długie lata - powiedziała Interii.

Co Kasia Guzik je w ciągu dnia? Oto przykładowe menu

W ostatnim czasie Kasia Guzik na swoim Instagramie pokazuje, jak wygląda jej codzienne menu. Jest ono oczywiście dostosowane do rytmu dnia.

"Nigdy nie macie pewności co do ilości kalorii gotowych dań - jedyne co możecie zrobić, mając doświadczenie w kaloryczności i wielkości porcji, ocenić przez bazowanie na swojej wiedzy" - wyjaśniła w jednym z nagrań.