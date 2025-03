Minimalne wynagrodzenie , nazywane również minimalną krajową, od 1 stycznia br. wynosi 4666 zł brutto , czyli 3510 zł netto , a mówiąc potocznie, jest to kwota "na rękę". Natomiast minimalna stawka godzinowa to obecnie 30,50 zł brutto .

W ubiegłym roku płacę minimalną zwiększono dwukrotnie. Pierwszy raz w styczniu 2024 r. i wówczas wynosiła ona 4242 zł brutto , z kolei stawka godzinowa wynosiła 27,70 zł brutto . Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie podwyższono do 4300 zł brutto , a stawkę godzinową do 28,10 zł brutto . W 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę już nie wzrośni e.

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od posiadanych kwalifikacji , zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Premii i dodatków nie będzie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia

Premii i dodatków nie będzie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia 123RF/PICSEL

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2026 r. zmienią się przepisy dotyczące płacy minimalnej. Wynagrodzenie minimalne zostanie zrównane z wynagrodzeniem zasadniczym, co oznacza, że premii i dodatków nie będzie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia.