Jeśli komuś wydaje się, że samodzielne przygotowanie rogalików dla rodziny albo imprezę jest trudne, to Ewa Wachowicz wyprowadzi go szybko z błędu. Udowadnia to w programie "Ewa gotuje", gdzie przygotowuje szybkie rogaliki z ciasta drożdżowego wypełnione budyniem czekoladowym budyniem oraz truskawkami. Deser do kawy? Poczęstunek w trakcie domowej imprezy? Nie potrzebujemy okazji, aby przygotować ten wspaniały deser.