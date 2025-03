Szafirki należą do rodziny szparagowatych i obejmują około 50 gatunków. Ich cechą charakterystyczną są mięsiste, wąskie liście oraz pęd kwiatowy, na którego szczycie rozwija się gęste grono drobnych, kulistych kwiatów. Rośliny te osiągają wysokość od 10 do 20 cm i doskonale komponują się z innymi wiosennymi kwiatami cebulowymi, takimi jak narcyzy czy tulipany.

Pomimo swojego delikatnego wyglądu, szafirki są bardzo odporne - bez problemu znoszą mrozy dochodzące nawet do -30 st. C. Dzięki zdolności do szybkiego rozrastania się mogą z czasem tworzyć efektowne kępy. Są szczególnie cenione w ogrodach angielskich i wiejskich, gdzie podkreślają naturalny charakter kompozycji roślinnych.