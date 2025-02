Ryby - 2025-02-03 / 2025-02-09

As Pucharów, Gwiazda, Król Pucharów W tym tygodniu czeka ciebie pełne wsparcie, harmonia w związku oraz same szczęśliwe zakończenia. Kłótni nie będzie. To czas celebrowania miłości, zdobywania nowych cielesnych doświadczeń i odkrywania siebie nawzajem. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu sprawdzisz, i to bardzo dokładnie i rzetelnie, czy wokół siebie masz naprawdę oddanych ludzi, na których możesz zawsze liczyć. Dotrze do ciebie fakt, że nie każdy ma szczere intencje i nie każdy chce dobrze dla ciebie. Bądź zatem ostrożny. Uważaj co i komu mówisz. Może to być użyte przeciwko tobie. Uważaj, zwłaszcza na, Skorpiona. Jego nieczyste intencje zobaczysz, już niedługo, gołym okiem.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall