"Zdawałam na biologię, nie dostałam się i bardzo się z tego cieszę, ponieważ jestem zadowolona ze swojego życia. Natomiast ta pasja do biologii, ale też chemii, gdzieś w mojej świadomości cały czas była" - wspomina w rozmowie z PAP Life Małgorzata Ostrowska.

Małgorzata Ostrowska sama robi kremy do twarzy. Oto sekret jej urody

"Kiedyś zobaczyłam w internecie, jak dziewczyna robiła taki najprostszy, bardzo ciężki krem z produktów, które można w zasadzie dostać w każdej aptece. Stwierdziłam, że nie jest to takie trudne, spróbuję i chyba w to wsiąkłam. Ostatnio odnalazłam jakieś pierwsze zdjęcia z robienia kremów. I okazuje się, że już od dziesięciu lat robię kosmetyki, głównie dla siebie, ale też dla rodziny, czasem dla przyjaciół. Bardziej skomplikowane, ale i prostsze - w zależności od tego, ile mam na to czasu" - opowiada 66-letnia artystka.