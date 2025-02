Ryby - 2025-02-10 / 2025-02-16

Kochankowie, Królowa Mieczy 10 Mieczy Pora podjąć jakieś mądre decyzje. Dotyczą one pielęgnowania twojej miłosnej relacji. Daj z siebie zdecydowanie więcej, niż dawałeś do tej pory. Trudna sytuacja wreszcie ulegnie zakończeniu. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Znajdziesz się w kilku sytuacjach, które będą dość konfliktowe. Na szczęście dla ciebie, znajdzie się tam również ktoś, Wodnik czy też Panna, kto będzie umiał wyjść z tych sytuacji obronną ręką i na pewno udzieli tobie wsparcia. Jeśli jesteś w związku, w tym tygodniu, wejdziesz na jego wyższy poziom. To będzie dobre dla ciebie ale stanie się również wymagające. Będziesz musiał wiele spraw zupełnie inaczej zaplanować. Otrzymasz wsparcie swojej ukochanej osoby.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall