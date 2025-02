Co przyniesie środa, 19 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana - Karta Królowa Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kimś, kto lubi, kiedy wszyscy są razem. Osoba ta nie zawsze dostrzega wzajemne animozje, antypatie, zdaje się być głucha na subtelne sygnały. Nie powielaj ich błędów i nie ignoruj faktu, że nie każdy zdoła się dogadać z każdym. W finansach musisz przejąć kontrolę nad sprawami, jeśli chcesz mieć prawo głosu.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka - Karta 7 Mieczy

W kontaktach osobistych niewinność - choćby udawana! - może stać się Twoją najpotężniejszą bronią. W czasach, gdy reputacja znaczy tak wiele, najlepiej zrobić z adwersaża agresora. Wówczas zwiększysz szansę, że ktoś się za Tobą ujmie. Nie unoś się honorem. Współczucie ogółu to cenna waluta. W finansach nawet skromne możliwości dadzą się rozwinąć.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt - Karta Giermek Buław

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą pomysłową i optymistyczną, która szybko się do czegoś zapala i nie zwraca uwagi na zagrożenia. Ucz się od niej wiary w przyszłość, a za to naucz jej zwracania baczniejszej uwagi na ewentualne problemy. W finansach możesz stworzyć eksperymentalny projekt, dostać dofinansowanie dla innowacji.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka - Karta Siła

W relacjach prywatnych zachowuj się dziś fair. Jeśli to możliwe, wybaczaj. Szukaj punktów wspólnych, myśl o tym, co łączy, a nie dzieli. Nawet jeśli nie czujesz już do kogoś miłości, odnajdź w sobie szacunek, empatię, nostalgię za lepszą przeszłością. W finansach możesz odnieść sukces w biznesie nastawionym na sport, obsługującym atletów, sztuki walki.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa - Karta Diabeł

W życiu prywatnym warto się teraz przyjrzeć temu, co siedzi w Tobie głęboko. Kompleksy, złości i doznane przykrości zżerają Cię od środka. Znajdź bezpieczne miejsce i konstruktywny sposób, by wyrzucić z siebie gniew. Istnieje ryzyko napotkania osób, które potrafią wyciągnąć z człowieka co najgorsze. W finansach nie wdawaj się w szemrany biznes, podejrzane umowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych na coś jest bardzo wcześnie. Możesz mieć do czynienia z niedoświadczoną osobą. Nie działaj pospiesznie, rozłóż siły. Druga Strona docenia Twój entuzjazm, ale boi się mało realistycznych oczekiwań. Nie wchodź w związek na zasadzie "jakoś to będzie". W finansach może Ci sprzyjać szczęście nowicjusza, jednak nie nadużywaj go.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi - Karta As Buław

W relacjach prywatnych rozbudź teraz w sobie entuzjazm i nie czekaj na czyjś znak. Bądź tą zmianą, którą chcesz widzieć w otoczeniu. Możesz trafić na osoby nieśmiałe lub pogubione w życiu. Twój przykład doda im odwagi i stanie się wielką inspiracją. W finansach możesz zebrać laury, zgromadzić owoce ciężkiej pracy, ambicji i przede wszystkim odwagi.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona - Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych szczególnie ważne kwestie i wspólna troska powinny łączyć, a jednak dzielą. Ktoś chce tego samego co Ty, ale ma skrajnie odmienny pomysł, jak do tego dojść. Wykaż się cierpliwością nie zrywaj dialogu, nawet jeśli będzie chwilami ciężko. W finansach są pewne żelazne zasady, których się nie łamie i rezerwy, których nie należy ruszyć.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca - Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobnikiem silnym i utalentowanym ale też łatwo ulegającym wpływom. Ten ktoś nie myśli do końca samodzielnie, a związki miłosne to dla niego czarna magia. Łatwo da się przekabacić na stronę tego, kto umiejętnie połechce jego próżność. W finansach trzeba będzie zgiąć przed kimś kolano, by sięgnąć jego kieszeni.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca - Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych tylko autentyczne zadowolenie z siebie i swobodna realizacja planów skierują Cię ku odpowiednim ludziom. Gwiazdy przyciągają osoby ambitne, które podążają za nimi chętnie, nawet jeśli wiedzą, że nigdy ich ostatecznie nie sięgną. Czy i Ty masz w sercu taką gwiazdę? W finansach możesz zrealizować plan, który marzy Ci się już od dawna.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika - Karta Wieża Boga

Życie uczy, że ambitne i nawet dobrze przemyślane plany nie zawsze mogą się ziścić. Niekiedy wychodzi to wręcz na naszą korzyść. Co ma tonąć - nie zawiśnie. Jeśli jakaś relacja dobiega końca, nie opłakuj jej dłużej niż to konieczne. Nie jest to absolutnie Twoja jedyna szansa na miłość. W finansach konieczna może okazać korekta kosztorysu, zmiana projektu.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb - Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś może zaproponować Ci nowe warunki, zmienić zasady. Wykaż się otwartością i gotowością do eksperymentowania. Rzeczy, których teraz boisz się najbardziej, mogą szybko sprawiać Tobie największą satysfakcję. Ostrożnie też z życzeniami, bo mogą się spełnić! W finansach postaw na swoim i nie pytaj po sto razy o zgodę czy zdanie.

