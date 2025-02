Przycinanie róż to obowiązkowy element pielęgnacji tych pięknych kwiatów. Dlaczego jest tak ważne? Chodzi przede wszystkim o pobudzenie ich wzrostu i kwitnienia. Cięcie ma też kluczowe znaczenie w przypadku ładnie wybarwionych kwiatów i ładnego pokroju. W trakcie zabiegu należy przyciąć przemarznięte, uszkodzone lub chore pędy. Cięcie zapewnia też roślinie lepszy dostęp do światła, co zapobiega rozwojowi chorób grzybowych.

Obowiązkowy zabieg pielęgnacyjny dla róż. Nie przegap kluczowego terminu

Kiedy ciąć róże? Najlepszy termin przypada wiosną, tuż po ustąpieniu przymrozków. Zazwyczaj to druga połowa kwietnia, ale w tym czasie każdy ogrodnik powinien "zaprzyjaźnić się" z prognozą pogody. Dzięki temu można uniknąć przykrych niespodzianek. Jeśli pospieszymy się z cięciem, możemy róży jedynie zaszkodzić - niska temperatura może uszkodzić znajdujące się poniżej cięcia pąki.

Warto mieć na uwadze, że rany powstałe na wskutek cięcia zazwyczaj goją się do czterech tygodni. Podczas cięcia należy wycinać chore, uszkodzone, cienkie, słabe i krzyżujące się z innymi gałązki.

Co więcej, nie warto też wybierać przypadkowego dnia na zabieg. Najlepiej wykonać go przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, gdy pąki są jeszcze nabrzmiałe. Idealna pora to ciepły, suchy dzień.

Wiosenne przycinanie róż to ważny zabieg 123RF/PICSEL

Cięcie zależy od róży

Rodzaj cięcia zależy od typu krzewu róży. W ramach cięcia regeneracyjnego różom wycina się 1-2 z najstarszych pędów. Dzięki temu do wzrostu zostają pobudzone nowe. Należy je przyciąć bezpośrednio przy miejscu szczepienia róży. Dobrze jest usunąć też dzikie pędy wyrastające od korzenia.

Pędy róż wielkokwiatowych i rabatowych należy skrócić do ok. 20 cm. Najsłabsze pędy róży wielkokwiatowej należy wyciąć przy korzeniu. Róże pnące - po zimie - należy przycinać dopiero cztery lata od posadzenia. Cięcie należy ograniczyć do wycięcia pędów bocznych i pozostawić "szkielet" róży. Należy zadbać o wycięcie gałązek, które rosną zbyt gęsto i na ukos - dzięki temu zdrowe będą miały o wiele lepsze warunki do wzrostu. Wysokie pędy należy przywiązać do podpór sznurkiem (powinien być miękki).

W przypadku róży parkowej cięcie należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy pędów jest za dużo i zaczynają rywalizować o dostęp do światła.

Róże kwitnące powinno się przycinać dopiero po kwitnięciu, a okrywowe w zależności od potrzeb. Jeśli już będzie to konieczne, wystarczy usunąć wyłącznie stare pędy. Róże pienne najlepiej przycinać natomiast na maksymalnie cztery "oczka". Przy okazji trzeba usunąć pędy wyrastające z korzenia czy podkładki.

