Skorpion - 2025-02-10 / 2025-02-16

Śmierć, Księżyc, 9 Pucharów Zakończy się pewien etap w twoim życiu i również w twoim związku. Będzie to dobre i oczyszczające dla ciebie i twojej ukochanej osoby. Jeśli będziesz cierpliwy, spełnią się twoje i wasze wspólne marzenia. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie twój udany tydzień. Gwiazdy będą tobie sprzyjać. Mimo to jednak, znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zmącić twój tak zwany święty spokój. Rozpuści kilka plotek, które mogą się stać krzywdzące. Postaraj się w nie nie wierzyć i nie daj sobie wmówić, że może być inaczej. Twoi przyjaciele, Waga oraz Panna, bedą koło ciebie. Możesz na nich zawsze liczyć.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall