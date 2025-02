Czarny sezam (Sesamum indicum) pochodzi z Azji Południowej, a jego uprawa sięga kilku tysięcy lat. Jest szczególnie popularny w Chinach, Japonii i Indiach, gdzie od dawna stosuje się go w tradycyjnej medycynie. W przeciwieństwie do bardziej znanego białego sezamu czarny sezam ma intensywniejszy smak, więcej składników odżywczych i nie jest poddawany procesowi oczyszczania. Jest też od wersji białej mniej kaloryczny.

Czarny sezam można spożywać codziennie, ale w umiarkowanych ilościach. To oleiste ziarno, które ze względu na wysoką zawartość tłuszczów i kalorii może prowadzić do przyrostu masy ciała. Ważne jest także, aby obserwować reakcje organizmu, ponieważ sezam należy do potencjalnych alergenów.

Na szczęście produkt ten jest raczej składnikiem i dodatkiem do dań niż daniem samym w sobie. Zaleca się spożywanie około 1-2 łyżek czarnego sezamu dziennie . To wystarczająca ilość, aby czerpać z jego zdrowotnych właściwości bez ryzyka nadmiernego przyrostu masy ciała .

Czarny sezam można spożywać na wiele sposobów, głównie jako dodatek. Może stać się posypką do pieczywa domowego wypieku, dodany do jogurtów czy owsianek wzbogaci walory zdrowotne śniadania. Możesz nim posypać sałatki, kanapki lub dania orientalne. Zmielony sezam z odrobiną oliwy to świetny dodatek do hummusu lub dipów, znany jako pasta tahini.