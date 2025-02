Romantyczna kolacja przy świecach to klasyka, która doskonale sprawdzi się 14 lutego. Zwykło się mawiać, że najlepsza, walentynkowa kolacja to taka, po której serwuje się również śniadanie. Rzecz jasna możemy z ukochaną lub ukochanym wybrać się do restauracji, ale niebanalną kolację z powodzeniem przygotujemy również w domu i wcale nie musimy być mistrzami sztuki gotowania.

Na ten wyjątkowy dla wielu osób wieczór warto przygotować posiłek nieoczywisty, czyli taki, którym zazwyczaj nie zajadamy się na co dzień. Istotne, by był on smaczny, ale i nie wymagał spędzania w kuchni wielu godzin.

Pierwszą propozycją na walentynkową kolację jest spaghetti al limone z twistem Karola Okrasy. Znany kucharz podzielił się tym przepisem na youtubowym kanale Kuchni Lidla. I danie różni się odrobinę od klasycznej, włoskiej wersji, to zapewniamy, że smakuje obłędnie. Zatem do dzieła.

Spaghetti al limone z twistem Karola Okrasy - składniki

Do przygotowania spaghetti potrzebujesz następujących składników:

200 g makaronu spaghetti,

2 ząbki czosnku,

1 cytryna,

5 łyżek oliwy,

1,5 hg pasty chili,

50 g masła

30 g grana padano,

sól,

pieprz czarny,

świeża mięta.

Spaghetti al limone z twistem Karola Okrasy

Zaczynamy od ugotowania makaronu w posolonej wodzie. Pamiętajmy, by makaron gotować ok. czterech minut, bowiem powinien być niedogotowany, gdyż na późniejszym etapie makaron "dojdzie" na patelni skąpany w sosie.

Do patelni wlewamy oliwę i od razu dodajemy posiekany w cienkie plastry czosnek, który podgrzewamy na bardzo małej mocy palnika. Czosnek powinien tylko nadać aromatu oliwie. Do czosnku dodajemy również odrobinę pasty chili (opcjonalnie można użyć posiekanej papryczki).

Do czosnku i pasty chili dodajemy masło, dzięki czemu nasz sos będzie kremowy i aksamitny. Zawartość patelni doprawiamy szczyptą soli i pieprzu, a także ścieramy odrobinę skórki z wyszorowanej i sparzonej cytryny. Do patelni wlewamy również sok z połowy cytryny.

Podgotowany, ale nadal twardy makaron przekładamy do patelni i dodajemy odrobinę wody z garnka, w którym gotowaliśmy makaron. Delikatnie mieszamy makaron z naszym sosem i dolewamy jeszcze odrobinę soku z cytryny. Na sam koniec dodajemy starty ser grana padano i ponownie startą skórkę z cytryny. Finiszujemy, dodając porwane listki mięty.

Zupa toskańska to doskonała propozycja na walentynkową kolację 123RF/PICSEL

Zupa toskańska - składniki

Pozostając w kulinarnym temacie słonecznych Włoch, doskonałą propozycją, która uzupełni wieczorną kolację, jest aromatyczna zupa toskańska. Jak ją przygotować? Potrzebujesz następujących składników:

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

1 litr bulionu wołowego,

1 litr wody,

150 ml oliwy,

1 bagietkę,

1 papryczka chili,

3 gałązki świeżego tymianku,

świeża bazylia,

30 g parmezanu,

200 g pomidorów z puszki,

1 łyżka koncentratu pomidorowego,

szczypta cukru,

sól i pieprz.

Zupa toskańska - przepis

Cebulę, czosnek i papryczkę chili siekamy w drobną kostkę i podgrzewamy w garnku na oliwie. Następnie wlewamy bulion i wodę. Gdy zawartość garnka delikatnie się zagotuje, dodajemy pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy i doprawiamy solą i pieprzem. Całość gotujemy na małej mocy palnika przez ok. 40 minut.

Bagietkę kroimy na pół, skrapiamy oliwą i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Pieczemy do momentu, aż pieczywo się zrumieni.

W połowie czasu gotowania dodajemy do garnka tymianek, porwane liście bazylii i szczyptę cukru. Serwując zupę w talerzu, ścieramy na koniec parmezan i podajemy posiłek z przyrumienioną bagietką.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press