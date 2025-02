Skóra szyi wyposażona jest w niewielką ilość gruczołów łojowych, przez co okazuje się szczególnie delikatna i podatna na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, w tym słońca czy zanieczyszczeń powietrza. Wcześnie zaczyna tracić elastyczność i jędrność, co jest związane z naturalnym spadkiem produkcji kolagenu i elastyny w organizmie . Niestety, przyczyny powstawania naszyjnika Wenus na tym się nie kończą. W grę wchodzi genetyka oraz codzienne, zgubne dla młodzieńczego wyglądu nawyki.

Notoryczne opuszczanie głowy w dół to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania poziomych zmarszczek na szyi. Pozycję tę często przyjmujemy bezwiednie, zwłaszcza podczas korzystania ze smartfona. To częsty błąd osób spędzających dużo czasu przed ekranem laptopa. Do tego specyficznego garbienia się dochodzi także np. podczas czytania w łóżku. Sięgając po telefon czy siadając przed komputerem, warto na to zwrócić uwagę, by naszyjnik Wenus nie stawał się naszym znakiem rozpoznawczym.