Walentynki obchodzone 14 lutego mają swoje korzenie w starożytnym Rzymie. Jedną z teorii ich pochodzenia jest nawiązanie do św. Walentego, kapłana, który potajemnie udzielał ślubów zakochanym parom w czasach, gdy cesarz Klaudiusz II zakazał małżeństw żołnierzy. Za swoją działalność Walenty został skazany na śmierć i stracony 14 lutego około 269 roku. Z czasem Kościół katolicki ogłosił go patronem zakochanych.

Inna teoria wskazuje na starożytne rzymskie święto Luperkalia, obchodzone 15 lutego. Były to pogańskie obrzędy płodności, podczas których młode kobiety i mężczyźni losowali swoje "pary" na czas święta, co mogło prowadzić do późniejszych związków.