Strzelec - 2025-01-20 / 2025-01-26

Eremita, 7 Buław, Słońce Miłość, której tak mocno szukasz, pojawić się może zupełnie nagle i z najmniej spodziewanej strony. Mimo to, bronić będziesz musiał swoich własnych przekonań. Ale dasz sobie z tym radę. Słońce świeci dla sprawiedliwych a ty przecież taki właśnie jesteś. Ciesz się chwilą. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu będziesz miał wiele powodów do radości oraz do świętowania. Nawet najmniejszy sukces zasługuje na jego świętowanie. Sporo czasu spędzisz w gronie swoich najbliższych i wreszcie dasz im siebie i swój czas ale przede wszystkim swoją dla nich miłość i wdzięczność. Nie zapominaj o przyjaciołach, zwłaszcza o Bliźniaku. Nie czekaj na jego odzew sam zrób to pierwszy.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall