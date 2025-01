Waga - 2025-01-13 / 2025-01-19

Sprawiedliwość, Kochankowie, Królowa Pucharów Twoja wrażliwość pozytywnie wpłynie na twój związek. To będzie dla was zbawienne i może wznieść waszą relacje na wyższy poziom. Skup się na pielęgnowaniu tego związku i nie zapominaj, że emocje masz nie tylko ty ale i twoja druga połowa. Należy o nie dbać. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu wpadniesz na jakiś genialny pomysł. To będzie bardzo dobre i pchnie ciebie w odpowiednim kierunku. W starych spodniach znajdziesz kupon gry losowej. Sprawdź, czy nadal jest ważny i odbierz swoją nagrodę. Wszechświat podsuwa ci pomysły i na nie rozwiązania. Tylko głupiec by nie skorzystał. Zaproś do rozmowy o tym Strzelca oraz Barana. Ich trzeźwe spojrzenie postawi ciebie do pionu.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall