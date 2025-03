Katarzyna Bosacka to znana dziennikarka i popularyzatorka zdrowego odżywiania. Od lat uczy Polaków, jak wybierać wartościowe produkty i nie dać się nabrać na sztuczki producentów.

Prowadzi swój kanał na YouTube oraz aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie dzieli się poradami, przepisami i demaskuje żywieniowe mity. Jej misja? Edukować konsumentów, by świadomie wybierali to, co najlepsze dla zdrowia.