Jak informuje na swojej stronie Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich - w zależności od momentu sezonu flisacy dysponują 50-200 tratwami, co daje 600-2400 miejsc. Tratwy mogą płynąć w ciągu dnia dwa razy, ale od momentu początku pierwszego spływu do gotowości do ponownego spływu flisacy potrzebują ok. 3,5 godziny.