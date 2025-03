Sprawdź dziś, czy przypadkiem nie dajesz więcej, niż dostajesz. Pora skończyć z wykorzystywaniem ciebie. Zacznij się szanować. Może to czas na rozmowę o podwyżce? Masz do tego dobre argumenty, wykorzystaj je w rozmowie.

To będzie dość wymagający dzień. Będziesz musiał skonfrontować się ze swoimi niespełnionymi ambicjami. Ale nie oczekuj od siebie, że za tak zwanym jednym zamachem, uda się tobie zmienić niekorzystny dla ciebie stan rzeczy.

Skup się dziś na swoich sprawach finansowych, oczywiście wtedy, kiedy załatwisz już wszelkie sprawy służbowe. Postaraj się również o to, by czyjeś kaprysy nie spowodowały twego uszczerbku finansowego. Czasami warto trzymać węża w kieszeni.

Będziesz się dziś mocno starał, by zaspokoić swoje oczekiwania i oczekiwania innych, co może wprowadzić sporo zamieszania. Ale jeśli będziesz miał dobry plan działania, uda się i jedno i drugie. Ważne, by nie wpadać w panikę.