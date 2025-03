Maroko przyciąga coraz więcej turystów. Bije Egipt na głowę

Według oficjalnych danych w 2024 roku Maroko odwiedziło aż 17,4 mln turystów, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Co ciekawe, to więcej niż Egipt, który, choć cieszy się ogromną popularnością, przyjął w tym samym okresie 15,7 mln turystów.

Imponujący rozwój branży turystycznej w Maroku to efekt dużych inwestycji, które kraj podejmuje od lat. Budowa nowych hoteli, modernizacja infrastruktury drogowej oraz poprawa jakości usług turystycznych sprawiają, że Maroko staje się coraz bardziej konkurencyjne wobec innych popularnych kierunków.

Co ciekawe, Maroko przygotowuje się do organizacji dużych wydarzeń sportowych, takich jak Puchar Narodów Afryki w 2025 roku oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2030 roku. To oznacza kolejne inwestycje, które nie tylko przyciągną kibiców, ale również poprawią infrastrukturę turystyczną kraju, co może jeszcze bardziej zwiększyć jego atrakcyjność dla podróżnych.

Najpopularniejsze kurorty w Maroku. Tam warto spędzić wakacje

Jednym z głównych powodów, dla których turyści wybierają Maroko, są jego malownicze kurorty. Kraj oferuje zarówno atlantyckie, jak i śródziemnomorskie plaże, co daje duży wybór miejsc do wypoczynku.

Agadir to najchętniej odwiedzany kurort nad Oceanem Atlantyckim. Słynie z szerokich, piaszczystych plaż, które rozciągają się na długości 10 kilometrów, zapewniając idealne warunki do relaksu i sportów wodnych. Miasto oferuje również wiele atrakcji, takich jak rejsy po oceanie, zwiedzanie zabytkowej Kasby Agadir Oufella, czy wizyty w muzeum poświęconym kulturze Berberów. Dodatkową zaletą Agadiru jest jego dogodne położenie - to świetna baza wypadowa do odkrywania innych marokańskich miast, takich jak Marrakesz.

Drugim najważniejszym kurortem jest Saidia, nazywana "niebieską perłą" Morza Śródziemnego. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, blisko granicy z Algierią. Jej największym atutem jest 14-kilometrowa, złocista plaża oraz krystalicznie czysta woda. Kurort oferuje szeroki wybór hoteli, bogatą bazę rekreacyjno-sportową oraz możliwość wypoczynku w luksusowej marinie. W okolicy znajdują się także liczne atrakcje, takie jak rezerwat ptaków migrujących czy historyczne miasto Oujda, oddalone zaledwie o 58 km.

Czy wakacje w Maroku są drogie? Oto ile kosztują pakiety na 2025 rok

Maroko może być atrakcyjną alternatywą dla osób, które dotychczas wybierały Egipt z uwagi na ciepły klimat oraz przystępne ceny. Koszty wakacyjnego pobytu w tym kraju są porównywalne do tych, które obowiązują w egipskich kurortach, a niekiedy mogą okazać się nawet korzystniejsze.

Za tygodniowy pobyt w Agadirze w czerwcu zapłacimy od 1680 zł za osobę w trzygwiazdkowym hotelu z wyżywieniem. Za nieco lepszy standard w czterogwiazdkowym obiekcie zapłacimy około 1785 zł. Wczasy w opcji all inclusive w maju zaczynają się od 1969 zł, natomiast w szczycie sezonu ceny rosną - wówczas najtańszy pakiet z all inclusive to koszt około 2700 zł od osoby.

Planując wakacje w Maroku, warto rozważyć wyjazd poza głównym sezonem turystycznym, czyli w maju, czerwcu lub wrześniu. Ceny są wtedy zauważalnie niższe, a warunki pogodowe nadal sprzyjające - temperatury utrzymują się na poziomie 25-30 st.C., co pozwala cieszyć się słońcem bez ekstremalnych upałów.

