Wodnik - 2025-02-10 / 2025-02-16

Cesarzowa, Mag, 5 Pucharów Nie zaniedbuj, tak jak ostatnio, swojej partnerskiej relacji. Tym razem nie ujdzie to tobie na sucho. Masz siłę do tego, by realizować swoje cele miłosne. Przestań być bierny a zostaniesz szczęśliwy w miłości. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? Nie warto się z niczym spieszyć. Pośpiech wyprowadzi ciebie tylko w pole a na pewno w niczym nie pomoże. Pod koniec tygodnia, stanie się coś, co wytyczy nowy kierunek, w którym będziesz podążał. To będzie dobre dla ciebie i warto się na tym skupić. Skorpion oraz Rak już czynią przygotowania. Musisz tylko się na nie zgodzić. Staraj się też nie unikać kogoś, kto bardzo pragnie z tobą porozmawiać. Podświadomie wiesz o kogo może chodzić. Miej to z głowy.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall