Cięcie malin to łatwy zabieg i każdy sobie z nim poradzi, ale kluczowy jest termin jego przeprowadzenia. W zasadzie maliny można ciąć nawet trzy razy do roku, ale moment jest kluczowy i zależy zarówno od odmiany, jaka jest w naszej ogrodzie, jak i od terminu, kiedy nasze krzaczki owocują. Niezależnie od tych czynników, wiosną przycinanie malin jest niezbędne do tego, by nasze krzaczki zaczęły owocować, a plony były obfite. Kiedy ciąć maliny wiosną? Kalendarz ogrodników przekonuje, że idealnym czasem jest końcówka lutego i początek marca. Ważne jest to, aby usuwania pędów odbywało się przed sezonem wegetacyjnym, zanim łodygi zaczną budzić się po zimie do życia.