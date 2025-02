Fontanna projektu Wiktora Zina stała na krakowskim rynku od 1964 do 2005 roku. Powód zniknięcia? Gruntowny remont rynku i plany utworzenia podziemnego muzeum. Po demontażu kamienne elementy trafiły do magazynu działającego wówczas Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Gdy po czasie pojawił się plan odnowienia obiektu, nie obyło się bez przeszkód.

Pod Sukiennicami od 2010 roku stoi fontanna "Kryształ". Jej konstrukcja ma podstawę czworokąta, a ściany w kształcie trójkątów. Po zmierzchu obiekt jest podświetlany w różnych kolorach, a przez przeszklone dno można zajrzeć do Rynku Podziemnego - oddziału Muzeum Krakowa. Dwa lata temu "Kryształ" przestał działać - został wyłączony ze względu na zły stan techniczny i przecieki do podziemnego muzeum. Jak informuje Radio Kraków, miasto postanowiło w końcu oczyścić obiekt. Do przetargu zgłosiło się pięć firm.

"Kryształ" budził kontrowersje już od momentu pojawienia się na rynku. Padały wówczas pytania: "po co nam drugi Egipt?". Niektórzy żartowali, że fontanna to taki krakowski "mały Luwr". Z tą różnicą, że słynna Piramida Luwru zapisała się w światowej historii jako arcydzieło architektury nowoczesnej XX wieku. Kontrowersje wywołała również koszt powstania opiewający na ponad 3 mln zł. Część osób stanęła jednak w obronie "Kryształu", podkreślając, że na rynek zawitała nowoczesność.

- Krakowianie nie polubili jej nigdy, z uwagi na jej konstrukcję nie do końca wiedzieli co to właściwie jest czy fontanna czy "mały Luwr", nigdy nie została oswojona na tyle, by stanowiła punkt orientacyjny. Ani razu nie słyszałam, żeby ktoś umawiał się "pod fontanną". W tej chwili najbardziej służy chyba gołębiom, które tłumnie wypasają się na jej ściankach - komentuje w rozmowie z Interią.