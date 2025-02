Terminy nawożenia storczyków są kluczowe dla uzyskania najlepszych efektów. Wiele zależy od konkretnej odmiany. Należy jednak pamiętać, że najlepszym okresem na rozpoczęcie nawożenia po sezonowym spoczynku, jest wczesna wiosna . Niektórzy wstrzymują się z zabiegiem do kwietnia, ale naturalne nawozy stosować można już na przełomie lutego i marca . Będą stanowić zastrzyk energii, dzięki któremu rośliny sprawnie wyjdą z okresu letargu. Oto prawdziwa pobudka dla storczyka.

Domowy nawóz do storczyków przygotujesz raz-dwa

Czosnek to nie tylko popularny składnik używany do przyprawiania potraw, ale także roślina o wielu korzystnych właściwościach z perspektywy ogrodników. Dlaczego warto włączyć ten produkt do pielęgnacji storczyków?